Israel e Hamas assinam no Egito "versão final" de primeira fase do plano de paz de Trump para Gaza

Israel confirmou nesta quinta-feira (9) que "a versão final da primeira fase" do chamado acordo Trump foi assinado no Egito "por todas as partes" ? o Estado de Israel e o movimento palestino Hamas. O anúncio ocorreu após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarar, na noite anterior, que ambos haviam aprovado a primeira etapa de seu plano de paz.

"A versão final da primeira fase foi assinada esta manhã no Egito por todas as partes para a libertação de todos os reféns" detidos em Gaza pelo Hamas ou outros grupos palestinos, disse Shosh Bedrosian, porta-voz do gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, numa conferência de imprensa online.

O acordo ainda deve ser validado pelo gabinete de segurança israelense, disse Bedrosian, acrescentando que um cessar-fogo entrará em vigor dentro de 24 horas após a aprovação.