Israel e Hamas selam acordo de cessar-fogo em Gaza; comunidade internacional reage de maneira positiva

O presidente palestino, Mahmud Abbas, expressou a esperança de que o acordo seja "um prelúdio para alcançar uma solução política permanente", resultando no estabelecimento de um Estado Palestino independente.

A chefe da Política Externa da União Europeia, Kaja Kallas, classificou o acordo como uma "grande realização diplomática" e uma "chance real" de encerrar o conflito e libertar os reféns.

Aliados e críticos de Israel na Europa também reagiram. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, aliada de Trump, chamou a notícia de "extraordinária". O presidente francês, Emmanuel Macron, manifestou a esperança de que o acordo abra caminho para uma "solução política", e o chanceler alemão, Friedrich Merz, considerou os desenvolvimentos "encorajadores" e se disse "confiante" em uma solução nesta semana. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanchez, um dos críticos mais vocais da ofensiva israelense, enfatizou que a população civil deve ser apoiada e que as "atrocidades vividas nunca se repitam".

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, elogiou os esforços diplomáticos "incansáveis" dos mediadores ? Egito, Catar, Turquia e Estados Unidos ?, bem como de parceiros regionais, para garantir o que ele descreveu como um "primeiro passo crucial". Starmer acrescentou que o acordo deve ser "implementado integralmente, sem demora, e acompanhado pelo levantamento imediato de todas as restrições à ajuda humanitária vital para Gaza".

A Turquia, por sua vez, destacou o papel dos EUA, com o presidente Recep Tayyip Erdogan agradecendo especificamente a Donald Trump por demonstrar "a vontade política necessária para encorajar o governo israelense em direção ao cessar-fogo".

A China também se manifestou, com o porta-voz do ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun, reiterando a esperança de um "cessar-fogo permanente e abrangente" em Gaza o mais rápido possível, a fim de aliviar a crise humanitária e acalmar as tensões regionais. Guo Jiakun ainda afirmou que "a China defende a adesão ao princípio de que 'os palestinos devem governar a Palestina'".