Justiça francesa aumenta pena de único acusado de estuprar Gisèle Pelicot que recorreu da sentença

O julgamento do recurso encerra o capítulo judicial de um caso que comoveu o mundo e transformou Gisèle Pelicot em um símbolo feminista e da luta contra o estupro, por ter dito às vítimas para "nunca sentirem vergonha".

Relembre o caso

Em dezembro, no Tribunal de Avignon, Dominique Pelicot, considerado o mentor dos crimes, foi condenado à pena máxima de 20 anos de prisão. Durante uma década, ele drogou a ex-mulher Gisèle com ansiolíticos para que ela fosse estuprada por ele e por dezenas de homens recrutados pela internet. Os estupros ocorreram principalmente na casa do casal, em Mazan, no sudeste da França.

O caso extraordinário tornou-se um símbolo global das violências sexuais contra mulheres, especialmente após Gisèle Pelicot recusar que o julgamento ocorresse a portas fechadas, afirmando que "a vergonha deveria mudar de lado".

Além de Dominique Pelicot, 50 acusados foram condenados a penas que variaram de 3 a 15 anos de prisão. Dos 16 homens que inicialmente recorreram da sentença, Husamettin Dogan foi o único a manter o recurso até o fim.

Durante os quatro dias do julgamento do recurso, iniciado na segunda-feira (6), o comportamento do acusado, que negou até o último minuto ter estuprado a vítima, gerou indignação na sala do tribunal. Já Gisèle Pelicot, que participou de todas as sessões, geralmente acompanhada por um de seus filhos, foi aplaudida a cada aparição.