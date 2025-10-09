Multidão acompanha entrada do pai da abolição da pena de morte na França no Panteão

A homenagem nacional com a entrada de Robert Badinter no Panteão dos heróis da França, nesta quinta-feira (9), reuniu uma multidão nas ruas do 5º distrito de Paris. A cerimônia começou ao cair da tarde, com a chegada do presidente Emmanuel Macron. A homenagem foi realizada poucas horas após a profanação do túmulo de Badinter, fato que revoltou o país.

O caixão com o nome de Robert Badinter e a bandeira da França foi carregado por Guardas Nacionais ao longo da avenida que leva ao Panteão, em Paris, sendo aplaudido pela multidão que ocupava as calçadas. Várias etapas marcaram o percurso: memória, justiça, República. A cada parada, um ator ou atriz franceses lia fatos ou discursos importantes na vida do jurista ? desde as perseguições sofridas por sua família judaica e a deportação do pai, vítima do Holocausto, até sua nomeação como ministro da Justiça por François Mitterrand, em 1981.

Ativista dos direitos humanos, Badinter chegou ao governo socialista convencido da necessidade de lutar pelo fim do uso da guilhotina, que "corta ao meio um homem vivo". Ele entrou para a História em 9 de outubro de 1981, quando a abolição da pena de morte na França, aprovada pelo Parlamento, foi promulgada por Mitterrand. Um grande retrato de Badinter na frente do monumento francês, entre as frases "a pena de morte foi abolida" e "a Justiça francesa não será mais uma Justiça que mata", lembrou o grande feito do ex-ministro.