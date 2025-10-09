Túmulo do pai da abolição da pena de morte na França é profanado horas antes de sua entrada no Panteão

A profanação ocorreu poucas horas antes da cerimônia solene de entrada de Badinter no Panteão, que será presidida por Emmanuel Macron na noite desta quinta-feira, em Paris.

O presidente francês condenou o ato: "O túmulo de Robert Badinter foi profanado. Vergonha para aqueles que quiseram manchar sua memória. Esta noite, ele entrará no Panteão, morada eterna da consciência e da justiça", escreveu Macron na rede X. "A República é sempre mais forte que o ódio", acrescentou.

"Ato covarde"

A prefeita comunista de Bagneux, Marie-Hélène Amiable, classificou a pichação como um "ato covarde". "As inscrições encontradas pela polícia são indignas deste ex-ministro e senador, defensor de avanços históricos que permitiram abolir a pena de morte na França, em 1981, e descriminalizar a homossexualidade em 1982", afirmou em comunicado.

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, também reagiu com indignação, denunciando o ato como "covarde" e pedindo que os responsáveis sejam "identificados e punidos". A ministra da Cidade, Juliette Méadel, escreveu na rede X: "Pode-se profanar um túmulo, mas não uma consciência".

Uma investigação foi aberta pela polícia de Hauts-de-Seine. Os autores da profanação podem ser condenados a até um ano de prisão e multa de € 15 mil (cerca de R$ 93 mil).