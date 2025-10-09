Zelensky acusa Rússia de tentar "semear o caos" na Ucrânia e anuncia viagem de delegação aos EUA

O presidente ucraniano destacou especialmente a "forte pressão dos bombardeios russos" sobre o setor de gás, o que pode forçar Kiev a aumentar as importações. Durante o inverno de 2024-2025, os ataques já reduziram pela metade a produção nacional de gás na Ucrânia.

"Escassez de combustível" na Rússia

Por outro lado, Zelensky afirmou ver "resultados positivos" na campanha ucraniana de ataques contra refinarias russas, que provocaram aumento nos preços dos combustíveis no país adversário desde o verão. A Ucrânia também atacou recentemente uma usina elétrica na região russa de Belgorod, na fronteira, provocando cortes de energia.

"Os resultados de nossos ataques na Rússia são positivos", comemorou Zelensky, mencionando "escassez de combustível equivalente a 20% da demanda" no país.

No campo de batalha, o presidente voltou a elogiar a contraofensiva das forças ucranianas em resposta ao avanço russo próximo a Dobropillia, durante o verão no Hemisfério Norte. Ele afirmou que a operação "frustrou a campanha ofensiva russa de verão".

Agora, a situação mais "tensa" para o exército ucraniano está no leste do país, perto das cidades de Dobropillia e Pokrovsk, na região de Donetsk, e também em Dnipropetrovsk, nas proximidades de Novopavlivka. "Esse é nosso próximo desafio", disse Zelensky sobre a região de Dnipropetrovsk, onde o exército russo entrou pela primeira vez desde o início da invasão da Ucrânia, em 2022.