Após Israel aprovar plano de paz com Hamas, exército acelera retirada de tropas da Faixa de Gaza

"O governo acaba de aprovar o quadro para a libertação de todos os reféns, vivos ou mortos", declarou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na rede X.

Após a aprovação do acordo, a legislação israelense estabelece que organizações ou indivíduos podem apresentar petições de contestação à Suprema Corte durante um prazo de 24 horas. Em acordos anteriores, esse prazo também foi cumprido, mas não impediu que as decisões aprovadas pelo governo fossem colocadas em prática.

Em princípio, a libertação dos reféns deve ocorrer na segunda-feira (13). Na sequência, Israel também deverá libertar 250 prisioneiros palestinos condenados à prisão perpétua por crimes contra cidadãos israelenses. Além desses prisioneiros, Israel também libertará cerca de 1.700 palestinos presos em Gaza após o início da guerra, mas que não estiveram envolvidos nos ataques do Hamas a Israel em 2023.

Depois disso, as tropas israelenses deverão recuar ainda mais na Faixa de Gaza, seguindo a ordem das linhas de retirada que foram negociadas com o Hamas. Ainda assim, Israel manterá o controle de partes do território. No final do processo, os soldados permanecerão numa zona tampão em todo o contorno de Gaza, no interior do enclave palestino.

Essa zona tampão, ou zona de segurança, tem como objetivo impedir a aproximação da cerca que divide os territórios de Gaza e Israel. Ela poderá variar entre 500 metros e 1,5 quilômetro.