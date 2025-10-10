Com velhos conhecidos de Ancelotti, Brasil pega Coreia do Sul em amistoso rumo à Copa

A seleção brasileira faz nesta sexta-feira (10) o primeiro amistoso depois do fim das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. O duelo contra a Coreia do Sul, em Seul, começa às 8h pelo horário de Brasília. Na preparação para o Mundial do próximo ano, o técnico Carlo Ancelotti vai escalar velhos conhecidos do tempo em que trabalhava no Real Madrid. Com pouco tempo de trabalho desde que assumiu o comando da equipe em maio, o italiano tenta formar uma base com experiência e entrosamento para superar um ciclo conturbado, com trocas de treinadores, na presidência da CBF e resultados ruins.

Nesta rodada de amistosos da Fifa do mês de outubro, o Brasil também enfrentará o Japão, na segunda-feira (13), em Tóquio, mais um adversário asiático que servirá como teste para a Copa. Ancelotti terá poucas oportunidades de testar jogadores na seleção antes do Mundial. O trabalho dele no Brasil tem bem menos tempo do que de treinadores de outros países favoritos ao título, como Argentina e França, por exemplo. Por isso, ele deve usar esses dois amistosos na Ásia para consolidar a base da equipe com jogadores que ele conhece bem.

No time titular para a partida contra a Coreia devem estar quatro jogadores que trabalharam com ele no Real Madrid: os atacantes Vinícius Júnior e Rodrygo, o zagueiro Éder Militão, esses três que seguem no time espanhol, e o volante Casemiro, esse último que agora joga no Manchester United.