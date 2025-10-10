Fim do carimbo no passaporte: sistema digital para entrar no espaço Schengen entra em vigor

A nova medida se aplica apenas a viajantes que pretendem permanecer no território de um dos países do espaço Schengen por, no máximo, três meses por semestre. A regra vale para cidadãos que precisam de visto e para viajantes de 59 países isentos.

O objetivo do novo sistema, além de evitar a imigração ilegal, é melhorar a segurança, combater sequestros de crianças, fraudes de identidade, terrorismo e crime organizado, além de garantir que os viajantes respeitem a regra dos 90 dias para estadias curtas e não ultrapassem o tempo permitido no espaço Schengen. Outra meta é tornar os controles mais fluidos, automatizados e rápidos para todos os visitantes não europeus.

A União Europeia prometeu que não haverá formulários complementares na alfândega, mas o novo sistema pode gerar filas maiores nas fronteiras europeias, já que nem todos os viajantes possuem passaporte biométrico, que contém um chip eletrônico.

A intenção é, aos poucos, instalar totens de autoatendimento em aeroportos e portos marítimos que permitam que os viajantes tirem sua própria foto, registrem suas impressões digitais e escaneiem o passaporte antes de entrarem na fila da alfândega. Um aplicativo para celular também deverá ser disponibilizado, segundo informações do site do EEE.

O espaço Schengen é formado por 29 países, incluindo Suíça, Liechtenstein, Noruega e Islândia, que não integram a União Europeia, além de microestados como Vaticano, Andorra, Mônaco e San Marino. Já Chipre e Irlanda, integrantes do bloco europeu, não fazem parte do espaço comum.

Fronteira com o Reino Unido

A fronteira mais vigiada será provavelmente a com o Reino Unido, cujos cidadãos também estarão sujeitos a esses controles, já que o país deixou a União Europeia. As autoridades britânicas já alertaram que serão necessários "alguns minutos" adicionais de espera para que "cada passageiro" atravesse as fronteiras.