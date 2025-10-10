Grevistas protestam contra chegada da Shein em tradicional loja de departamento de Paris

"Eles estão criando uma Megastore da Shein em frente à Prefeitura de Paris, que poderá inundar ainda mais o mercado francês com produtos descartáveis", afirmou a FFPAPF, associação de marcas de moda feminina. A Comissão Europeia também investiga a Shein devido a preocupações com produtos ilegais e seu impacto ambiental.

Shein e a "Homenagem" à moda francesa

Em sua defesa, a Shein alega que sua entrada no mercado físico francês é uma forma de "homenagear" a França, considerada uma capital global da moda. Donald Tang, presidente executivo da Shein, declarou que a França foi escolhida para lançar suas lojas físicas devido à sua "criatividade e excelência" no mundo da moda. Além do BHV Marais, a Shein planeja abrir lojas em outras cidades francesas, como Dijon e Reims.

A situação no BHV Marais já era delicada antes da chegada da Shein. A SGM, empresa responsável pelo estabelecimento, enfrenta problemas financeiros e atrasos de pagamentos a fornecedores, o que levou várias marcas de luxo a abandonar o local. A marca de lingerie Slip Francais, por exemplo, entrou com uma ação judicial contra a SGM. A SGM afirmou que os atrasos são temporários, devido à implementação de um novo sistema de contabilidade automatizado, e que o BHV voltou a ser lucrativo em 2024.

A entrada da Shein no varejo físico francês levanta questões sobre o futuro do setor de moda, especialmente em relação aos impactos ambientais e sociais do fast fashion. Embora a Shein defenda sua expansão como uma forma de celebrar a moda francesa, críticos alertam que sua abordagem de baixo custo pode ser incompatível com os valores sustentáveis e éticos defendidos por muitas marcas francesas.

Com AFP