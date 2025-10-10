Humorista que deu pontapé em criança em Paris se apresenta à Justiça: 'Achei que era furto'

A humorista belga-argelina Nawell Madani, famosa na França, foi convocada pela Justiça do país a 'prestar esclarecimentos' após ter dado um chute violento em um menino de seis anos, que foi hospitalizado. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (11) pelo Ministério Público de Paris, que abriu uma investigação por violência.

A humorista pode ser acusada de violência contra menores de 15 anos. Em vez de um julgamento, o Ministério Público pode optar por aplicar medidas alternativas, que incluem o pagamento de uma contribuição a uma associação de apoio às vítimas. O valor é definido com base na gravidade dos fatos e na renda do autor da infração e pode chegar a € 3 mil, o equivalente a R$ 18.900.

"Este caso não merecia um julgamento. O Ministério Público compartilha dessa análise, já que Nawel Madani foi convocada para uma medida alternativa que permitirá uma reparação proporcional aos fatos", declarou nesta sexta-feira (11) Caroline Toby, advogada da humorista.