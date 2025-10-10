Lecornu 2: Macron renomeia premiê que se demitiu para chefiar novo governo

Após duas horas e meia de reuniões no Palácio do Eliseu com lideranças políticas, na tarde desta sexta-feira (10), o presidente Emmanuel Macron anunciou por volta de 22h (hora de Paris) que decidiu reconduzir Sébastian Lecornu à chefia do governo francês. Político do círculo próximo de Macron, Lecornu, que havia apresentado sua demissão na última segunda-feira (6), declarou que "aceita" a sua nomeação "por dever" e tentará construir uma "nova equipe de governo" que "deve incorporar renovação e diversidade de competências".

A recondução de Lecornu ao cargo de primeiro-ministro provocou imediatamente críticas da oposição. É "mais um tapa na cara dos franceses", denunciou Manuel Bompard, coordenador do partido de esquerda radical LFI, no X. "Estamos propondo esta noite aos parlamentares de esquerda na Assembleia que assinem uma moção de censura imediata e uma nova moção de impeachment do presidente", declarou Mathilde Panot, do mesmo partido, no X.

"O governo Lecornu 2, nomeado por Emmanuel Macron, mais isolado e desconectado do que nunca no Palácio do Eliseu, é uma piada de mau gosto, uma vergonha democrática e uma humilhação para o povo francês. O Reunião Nacional, é claro, censurará imediatamente esta coalizão sem futuro, cuja única razão de ser é o medo da dissolução, ou seja, do povo", afirmou Jordan Bardella, presidente do partido de extrema direita fundado por Marine Le Pen, no X.