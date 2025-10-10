Lista de Israel dos detidos que podem ser libertados não inclui líderes da luta armada palestina

Israel publicou na sexta-feira (10) uma lista de 250 "detidos por motivos de segurança" que podem ser libertados em troca dos reféns mantidos em Gaza, sem incluir nenhum dos principais detidos simbólicos da luta armada palestina contra Israel, dentre eles o "Mandela palestino", popular entre o povo palestino por ter encabeçado intifadas e recusado o acordo de Oslo.

Israel e o Hamas aprovaram a primeira fase do plano de 20 pontos proposto pelo presidente americano, Donald Trump, para pôr fim à guerra em Gaza. Os 250 presos devem ser soltos no âmbito do cessar-fogo com o Hamas, que entrou em vigor às 6h (horário de Brasília).

A lista, publicada no site do ministério da Justiça israelense, não inclui nenhum dos principais detidos simbólicos da luta armada palestina contra Israel, cujos nomes foram transmitidos pelo movimento islâmico palestino aos mediadores na esperança de sua libertação, como o líder palestino Marwan Barghouthi, Ahmad Saadat, Hassan Salamé ou Abbas Al-Sayyed, condenados à prisão perpétua por atentados mortais contra Israel.