Macron descumpre prazo para nomeação de novo primeiro-ministro e eleva tensão política na França

Nesta sexta-feira (10), o presidente francês Emmanuel Macron não determinou o nome do novo primeiro-ministro de seu governo conforme o próprio prazo estipulado por ele na quarta-feira (8). A imprensa francesa criticou o atraso do anúncio, programado para até as 20h (hora de Paris), que não aconteceu dentro do prazo e até as 20h30 locais ainda não tinha hora para acontecer. Mais cedo, Macron recebeu os líderes dos partidos em seu gabinete no Palácio do Eliseu, com exceção dos representantes da França Insubmissa (LFI) e da Reunião Nacional (RN) - respectivamente de esquerda radical e de extrema direita -, por duas horas e meia. Em seguida, descartou a possibilidade de um premiê de esquerda.

O líder de Estado se comprometeu a nomear um novo chefe de governo até esta sexta-feira. Elevando as tensões sobre a crise política instaurada desde a renúncia repentina de Sébastien Lecornu, na manhã de segunda-feira (7), na França. Até porque o prazo para a apresentação do orçamento de 2026 se aproxima, 13 de outubro, próxima segunda-feira.

Dentre as probabilidades, nomear um primeiro-ministro de esquerda, o que foi descartado após a reunião com líderes, reconduzir Sébastien Lecornu, ou um novo nome, ficou no ar ao longo de toda a sexta-feira.