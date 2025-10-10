Macron exclui extrema direita e esquerda radical de consultas antes de anunciar novo premiê

Libération afirma que, desde a renúncia do premiê, na segunda-feira (6), as negociações partidárias encabeçadas por Lecornu não resultaram em avanços. A extrema direita, fortalecida pelas pesquisas de opinião que antecipam sua vitória em caso de novas eleições, garante que vai "censurar" qualquer nomeação. Neste cenário, a direita conservadora em plena crise interna, "está em lua de mel" com o partido de Marine Le Pen, Reunião Nacional, indica o jornal.

A esquerda, por sua vez, diz que não aceitará nenhum nome que não venha dos progressistas. Apesar da vitória da coalizão Nova Frente Popular na última eleição legislativa, Macron se recusou, até agora, a colocar no poder um primeiro-ministro da esquerda.

Insistir em Lecornu?

Le Figaro observa que o presidente parece inclinado a insistir na tecla Lecornu, após uma bem-sucedida entrevista do primeiro-ministro demissionário à televisão na última quarta. Mas, aos olhos dos franceses, "renomear um premiê que não conseguiu construir um acordo político para governar seria visto, inevitavelmente, como uma provocação", diz o diário.

O ceticismo domina o tom da imprensa: Le Parisien questiona se "é realizável" o plano do palácio do Eliseu de nomear um primeiro-ministro nesta sexta, ter o gabinete anunciado durante o fim de semana e avançar, já na segunda-feira, nas negociações sobre o projeto de orçamento para 2026 - justamente o que derrubou o governo anterior, de François Bayrou.

O Conselho Superior das Finanças Públicas (HCFP) organiza na segunda-feira (13) uma coletiva de imprensa para apresentar sua opinião sobre os projetos de orçamento do Estado e da Previdência Social, que um eventual novo primeiro-ministro poderá apresentar no mesmo dia.