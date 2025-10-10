Medida inédita: Tesouro dos EUA já intervém no mercado argentino para salvar o plano econômico de Milei

"Queremos comunicar aos nossos clientes que o Santander executou operações em nome do Tesouro dos Estados Unidos com o propósito de intervir no mercado cambial. Em breve, o Tesouro estadunidense fará um anúncio sobre essa operação", anunciou o banco Santander ao mercado de câmbio na Argentina.

Logo depois, o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, publicou na rede social X a primeira medida concreta de socorro à Argentina.

"A Argentina enfrenta um momento de grave falta de liquidez. A comunidade internacional, incluindo o FMI, apoia por unanimidade a Argentina e a sua prudente estratégia fiscal, mas somente os Estados Unidos podem agir com rapidez. E agiremos. Para isso, hoje, compramos diretamente pesos argentinos", anunciou.

O secretário norte-americano também confirmou que o socorro financeiro à Argentina consistirá num "swap" (troca de moedas entre os Bancos Centrais) por US$ 20 bilhões, uma linha pronta para ser ativada em caso de necessidade. Ainda não foram divulgados nem os termos nem as condições para a ajuda.

"Finalizamos um acordo de 'swap' de divisas por US$ 20 bilhões de dólares com o Banco Central da Argentina. O Tesouro dos Estados Unidos está preparado para tomar todas as medidas excepcionais que forem necessárias para estabilizar os mercados", acrescentou Scott Bessent, destacando as "sólidas" políticas argentinas, baseadas na disciplina fiscal.

No mercado local, a moeda argentina caiu de 1.470 pesos por dólar a 1.420, o valor mais baixo dos últimos dez dias. Os títulos públicos argentinos subiram 5% e as ações argentinas em Wall Street aumentaram até 10%. Na Bolsa de Buenos Aires, a alta foi de 5,8%.