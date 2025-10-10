Nobel da Paz premia opositora venezuelana María Corina Machado e ignora Trump

A notoriedade de María Corina Machado cresceu durante as primárias da oposição em outubro de 2023, quando obteve mais de 90% dos votos em uma demonstração de força com 3 milhões de eleitores.

Favorita nas pesquisas, ela passou a ser chamada de "libertadora", em homenagem ao "libertador" Simón Bolívar. Ao longo do último ano, "Machado foi forçada a viver na clandestinidade [desde a reeleição contestada do presidente Nicolás Maduro em julho de 2024]. Apesar das graves ameaças à sua vida, ela permaneceu em seu país, uma escolha que inspirou milhões de pessoas", destacou também o comitê.

María Corina Machado já havia recebido, em setembro de 2024, o Prêmio Václav Havel, concedido pelo Conselho da Europa a defensores dos direitos humanos. Em outubro de 2024, foi agraciada com o Prêmio Sakharov, a mais alta distinção da União Europeia para os direitos humanos.

Decisão do Nobel frustra Trump

O ano foi marcado pelos "anseios" do presidente americano Donald Trump, que repetiu diversas vezes que merecia vencer o Prêmio Nobel da Paz por seu papel na resolução de múltiplos conflitos.

"Não sei exatamente o que [o comitê Nobel] vai fazer. Mas sei de uma coisa: ninguém na história jamais resolveu oito guerras em nove meses", afirmou Trump nesta quinta-feira (9). "E eu encerrei oito guerras. Isso nunca tinha acontecido antes", disse, destacando que a de Gaza é "a mais importante de todas