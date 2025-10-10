O que se sabe sobre os últimos reféns vivos mantidos pelo Hamas na Faixa de Gaza

Após a entrada em vigor do cessar-fogo, nesta sexta-feira (10), o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, confirmou que 48 reféns (dos 251 sequestrados em 7 de outubro de 2023) permanecem na Faixa de Gaza. Israel estima que 20 ainda estariam vivos e pelo menos 25 morreram. Atualmente, as pessoas vivas em cativeiro são, em sua maioria, homens entre 21 e 48 anos, segundo informações do governo israelense.

O acordo firmado entre Israel e o movimento islâmico Hamas prevê o retorno dos reféns em troca da libertação de centenas de prisioneiros palestinos. No entanto, ainda há incertezas quanto ao destino de alguns cativos e às condições concretas de sua libertação ou da restituição de seus corpos.

Seus retratos estão disponíveis no site do Fórum das Famílias de Reféns, com exceção dos tailandeses Sontia Ok'Krasari e Sontisek Rintalk, que estão entre os reféns falecidos. Bipin Joshi, estudante nepalês, também aparece na lista. Embora não tenha sido declarado morto pelo exército israelense, há dúvidas sobre seu paradeiro, já que é um dos poucos reféns sobre os quais não há nenhuma prova de vida desde novembro de 2023.