Ofensivo, Brasil de Ancelotti goleia a Coreia do Sul por 5 a 0, ganha elogios e empolga

"Dá confiança para todo mundo. Todos os atacantes conseguiram fazer gols e dar assistência, assim a gente ganha confiança para a Copa do Mundo. Temos amistosos, então temos que nos preparar o mais rápido possível. Já falta muito pouco. Estamos com treinador novo, conseguimos ganhar os jogos com o mister. Temos que continuar assim", analisou Vini Júnior.

Sob muita chuva na capital sul-coreana, a seleção brasileira não deu chances aos donos da casa, com um ataque poderoso no esquema 4-2-4, e pouco sofreu defensivamente. Foi a maior vitória do time no ciclo para o Mundial do próximo ano. O primeiro gol saiu aos 13 minutos do primeiro tempo, marcado pelo garoto Estevão, aproveitando belo passe de Bruno Guimarães. Aos 40 minutos, em jogada com a participação de Vinícius Júnior, Casemiro deu a assistência e Rodrygo balançou as redes.

Logo no início da segunda etapa, com 1 minuto, Estevão aproveitou erro da defesa da Coreia do Sul, roubou a bola e chutou para fazer o segundo gol dele no jogo, o terceiro do Brasil. Não deu nem tempo de os asiáticos assimilarem o golpe. Aos 2 minutos, o entrosamento do Real Madrid funcionou novamente, Vini Júnior deu o passe e Rodrygo marcou mais uma vez. O quinto gol brasileiro saiu aos 32 minutos, com recuperação de bola de Lucas Paquetá, lançamento de Matheus Cunha, arrancada e finalização para o gol de Vinícius Júnior: 5 a 0.

"Hoje o time mostrou que pode jogar a esse nível, com intensidade, com qualidade, com compromisso. Desde que eu estou aqui, eu falo do compromisso coletivo. Esta é uma base e depois quando a equipe tem esta base, eu tenho muita possibilidade de fazer as coisas muito bem. Hoje, com o compromisso, usamos também a qualidade, que também esses jogadores têm. Mas hoje, usamos a qualidade para fazer isso, e é o que a seleção precisa", explicou Carlo Ancelotti

Os elogios à atuação do Brasil não se limitaram ao treinador italiano e aos próprios atletas brasileiros. Eles passaram também pelos sul-coreanos e pela imprensa internacional. Mas apesar dos pontos positivos demonstrados em campo, Ancelotti e sua comissão técnica estão cientes de que há outros adversários mais fortes no caminho até o sonho do hexacampeonato Mundial.

A seleção brasileira volta a campo na terça-feira, diante do Japão, em amistoso em Tóquio, às 7h30 (horário de Brasília). O time vai fechar 2025 com mais duas partidas em novembro, que ainda não foram confirmadas pela CBF, mas devem ser contra Senegal e Tunísia, provavelmente em Londres e Paris.