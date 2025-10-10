Corrupção e salário dobrado: as acusações contra presidente destituída no Peru

O presidente do Parlamento peruano, José Jeri, 38 anos, assumiu hoje a presidência do país andino após a destituição de Dina Boluarte, que dobrou o próprio salário em julho e é acusada de corrupção.
"Hoje, assumo com humildade a presidência da República, por sucessão constitucional, com o objetivo de formar e liderar um governo de transição", declarou o novo chefe de Estado, após prestar juramento diante do Parlamento.
"O inimigo principal são as quadrilhas e organizações criminosas. Eles são hoje nossos inimigos e, como tal, devemos declarar guerra a eles", afirmou Jeri em seu primeiro discurso à nação.
José Jeri era deputado pelo partido de centro-direita Somos Peru desde 2021 e foi eleito presidente do Parlamento em julho. Ele exercerá o novo cargo até 26 de julho de 2026. Até lá, organizará eleições gerais em abril.
As principais forças políticas do Parlamento apresentaram ontem várias moções de destituição contra Dina Boluarte, 63 anos, alegando "incapacidade moral permanente" para exercer o cargo.
A destituição foi aprovada por maioria após uma sessão à qual Boluarte não compareceu, apesar de ter sido convocada. Com isso, ela perdeu a imunidade e fica exposta a possíveis processos judiciais que podem levá-la à prisão.
Em um discurso transmitido pela TV Peru a partir do palácio presidencial, ela defendeu sua gestão. "Durante todo esse tempo, não pensei em mim, mas nos mais de 34 milhões de peruanos e peruanas", declarou.
Dina Boluarte já havia enfrentado várias tentativas de destituição, todas sem sucesso até agora. Desta vez, a medida foi aprovada após partidos de direita e extrema direita que a apoiavam retirarem o apoio.
O Peru vive o período mais instável de sua história política recente, com sete presidentes em menos de nove anos.
Escândalos e investigações
Boluarte chegou ao poder após a destituição do presidente Pedro Castillo, em meio à repressão de manifestações que deixaram ao menos 50 mortos. Seu mandato foi marcado por índices recordes de impopularidade.
Ela também foi envolvida em diversos escândalos, como o "Rolexgate", sobre relógios e joias de luxo não declarados, e uma rinoplastia realizada secretamente em julho de 2023, quando a lei exigia que o Parlamento fosse informado.
Nas últimas semanas, os protestos contra o governo se intensificaram em Lima, em meio a uma onda de extorsões e assassinatos atribuídos ao crime organizado.
Ataque a grupo musical
A nova crise política ocorre após um grupo musical ter sido alvo de tiros na noite de quarta-feira (8) em Lima, deixando cinco feridos, quatro deles músicos.
As autoridades ainda não determinaram se o ataque está ligado à onda de extorsões que afeta principalmente a capital, com 10 milhões de habitantes.
O presidente da Associação de Artistas e Empresários do Peru, Walter Dolorier, afirmou que os músicos haviam recebido "ameaças" de grupos criminosos.
"Os peruanos vivem em constante medo", denunciou na noite de quinta-feira a deputada Norma Yarrow, do partido de direita Renovación Popular.
Atualmente, os ex-presidentes Alejandro Toledo e Ollanta Humala estão presos por corrupção em uma penitenciária especial no leste de Lima. Pedro Castillo também está detido, aguardando julgamento por tentativa de golpe contra o Parlamento.
Com agências
