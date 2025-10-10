Corrupção e salário dobrado: as acusações contra presidente destituída no Peru

José Jeri era deputado pelo partido de centro-direita Somos Peru desde 2021 e foi eleito presidente do Parlamento em julho. Ele exercerá o novo cargo até 26 de julho de 2026. Até lá, organizará eleições gerais em abril.

As principais forças políticas do Parlamento apresentaram ontem várias moções de destituição contra Dina Boluarte, 63 anos, alegando "incapacidade moral permanente" para exercer o cargo.

A destituição foi aprovada por maioria após uma sessão à qual Boluarte não compareceu, apesar de ter sido convocada. Com isso, ela perdeu a imunidade e fica exposta a possíveis processos judiciais que podem levá-la à prisão.

Em um discurso transmitido pela TV Peru a partir do palácio presidencial, ela defendeu sua gestão. "Durante todo esse tempo, não pensei em mim, mas nos mais de 34 milhões de peruanos e peruanas", declarou.

Dina Boluarte já havia enfrentado várias tentativas de destituição, todas sem sucesso até agora. Desta vez, a medida foi aprovada após partidos de direita e extrema direita que a apoiavam retirarem o apoio.

O Peru vive o período mais instável de sua história política recente, com sete presidentes em menos de nove anos.