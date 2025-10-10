Suicídio registra maior aumento nas Américas do que no resto do mundo, alerta organização

Há um mês, a Opas lançou uma campanha de prevenção para conter o aumento do suicídio nas Américas. A Guiana tem o maior índice de mortes por suicídio - 29,4 a cada cem mil mortes -, segundo um levantamento de 2019. Em seguida, vêm Suriname, Uruguai, Estados Unidos, Trinidade e Tobago, Canadá, Haiti, Cuba, Argentina e Chile. O Brasil aparece em 18° lugar, com 6,2 suicídios a cada cem mil mortes.

Em entrevista à RFI, Matías Irarrazaval, assessor regional de Saúde Mental e Uso de Substâncias da Opas, falou a respeito.

RFI: Por que o suicídio é uma das grandes preocupações de saúde pública nas Américas?

Matías Irarrazaval: A taxa de suicídio na região aumentou 17% entre 2000 e 2021, sendo a única região da OMS a apresentar um crescimento contínuo nesse período. Mais de 100 mil pessoas morreram por suicídio anualmente entre 2015 e 2021, o que representa uma taxa de nove por 100 mil habitantes. Cada suicídio é uma tragédia que também afeta famílias e comunidades. Sabemos que, em algumas sub-regiões, o maior percentual de suicídios ocorre entre pessoas de 25 a 49 anos.

Na América Central, México e Caribe Latino, assim como na região andina, há uma grande proporção de suicídios entre jovens de 10 a 24 anos. Reconhecemos que há elementos culturais que podem influenciar, como maior isolamento, solidão, menor coesão social - fatores que afetam a capacidade das pessoas de pedir ajuda. Também reconhecemos que violência, pobreza e outros determinantes sociais afetam a saúde mental. E, em alguns casos, isso pode levar a comportamentos suicidas. Quase metade dos países não possui um programa, plano ou estratégia nacional de prevenção ao suicídio.

RFI: Quais são os sinais que podem indicar risco de suicídio?