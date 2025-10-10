'Venceremos', diz a opositora venezuelana María Corina Machado, vencedora do Nobel da Paz

María Corina Machado, líder da oposição venezuelana, recebeu com emoção a notícia de sua vitória no Prêmio Nobel da Paz 2025 nesta sexta-feira (10). Em uma conversa com Kristian Berg Harpviken, secretário do Comitê Nobel, que foi publicada nas redes sociais, a política se disse em choque, mas expressou sua gratidão "em nome do povo venezuelano". "Estou certa de que venceremos", afirmou, com otimismo.

Machado, que vive na clandestinidade desde a reeleição de Nicolás Maduro em 2024, após eleições amplamente denunciadas como fraudulentas, minimizou sua vitória: "Eu sou apenas uma pessoa. Não mereço isto", disse. No entanto, ela reafirmou seu compromisso com a luta pela democracia, destacando a importância do prêmio para todos os venezuelanos.

O Comitê Nobel destacou Machado por sua "incansável luta pelos direitos democráticos na Venezuela" e sua defesa de uma "transição pacífica e justa para a democracia". Jorgen Watne Frydnes, presidente do Comitê, a descreveu como uma figura "unificadora em um país violento", e ressaltou que, apesar das ameaças à sua vida, ela optou por permanecer no país, inspirando milhões de venezuelanos.