Após 2 anos de guerra e mais de 65 mil mortos, palestinos voltam a Gaza com trégua histórica entre Israel e Hamas

As tropas israelenses recuaram como parte da primeira fase deste acordo mediado nesta semana pelos Estados Unidos, com o objetivo de encerrar uma guerra que já deixou dezenas de milhares de mortos e destruiu grande parte do território palestino.

Representantes do Programa Mundial de Alimentos (PMA), da organização Médicos Sem Fronteiras (MSF) e do Conselho Norueguês para Refugiados (NRC) afirmaram à AFP que estão prontos para expandir massivamente suas operações em Gaza. O Escritório da ONU para Assuntos Humanitários também informou ter recebido sinal verde de Israel para enviar 170 mil toneladas de ajuda e já conta com um plano de resposta para os primeiros 60 dias da trégua.

"É uma sensação indescritível; graças a Deus", disse Nabila Basal, que caminhava ao lado da filha, ferida na cabeça durante os confrontos. "Estamos muito, muito felizes que a guerra tenha acabado e o sofrimento tenha cessado."

Segundo a rádio do Exército israelense, o enviado do presidente norte-americano Donald Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff, esteve em Gaza na manhã deste sábado para acompanhar a retirada das tropas israelenses. Ele estava acompanhado do almirante Brad Cooper, chefe do Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos (CENTCOM), que afirmou, em comunicado, que a visita faz parte da criação de uma força-tarefa para apoiar os esforços de estabilização em Gaza ? sem o envio de tropas americanas ao território.

Contagem regressiva para a libertação dos reféns

Com a retirada israelense concluída na sexta-feira ? as forças permanecem fora das principais áreas urbanas, mas ainda controlam cerca de metade da Faixa de Gaza ?, começou a contagem regressiva para a libertação dos reféns mantidos pelo Hamas, prevista para ocorrer em até 72 horas.