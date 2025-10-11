Crocodilo pré-histórico de 180 milhões de anos é encontrado com esqueleto intacto na França

"Na hora, eu nem sabia de que animal se tratava", contou Stéphane Fouché, responsável pelas coleções de paleontologia do museu. Ele visitou o local da descoberta e acionou uma equipe de cientistas. "A própria erosão fez o trabalho por nós. Os fósseis estavam ali, era só recolher."

As escavações duraram quatro anos e foram realizadas na região de Lodève, considerada uma das mais ricas em fósseis da França. A restauração foi feita com técnicas minuciosas, como o uso de jatos de areia de diferentes densidades para remover sedimentos e revelar os detalhes do fóssil.

O crocodilo jurássico vivia tanto na água quanto em terra firme e se alimentava principalmente de peixes. Seu crânio, ainda ligado à coluna cervical, será analisado para determinar se pertence a uma espécie já conhecida ou se trata de uma nova descoberta científica.

Uma era dourada de descobertas de dinossauros

A França tem se consolidado como um dos principais polos de descobertas paleontológicas da atualidade. Nos últimos meses, o país foi palco de achados extraordinários que revelam novas espécies de dinossauros e fósseis em estado de conservação raríssimo, despertando o interesse da comunidade científica internacional.

Em Montouliers, no sul do país, um paleontólogo amador chamado Damien Boschetto encontrou, por acaso, um dos fósseis mais bem preservados já descobertos na Europa: o esqueleto de um titanossauro de 70 milhões de anos, com cerca de 10 metros de comprimento e 70% da estrutura original intacta. O achado ocorreu após um deslizamento de terra expor parte de uma falésia. A descoberta foi considerada tão significativa que Boschetto abandonou sua carreira no setor energético para se dedicar à paleontologia. O fóssil está sendo preparado para exibição no Museu de Cruzy.