Enviado dos EUA promete retorno de reféns em Tel Aviv e reforça protagonismo de Trump em acordo com Hamas

O acordo atual é o terceiro cessar-fogo desde o início da guerra. Os anteriores, em novembro de 2023 e no início de 2025, fracassaram após breves períodos de trégua. A comunidade internacional observa com cautela os desdobramentos, ciente de que a paz duradoura na região ainda está longe de ser alcançada.

Troca por prisioneiros palestinos

O acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas prevê a libertação de 48 reféns israelenses mantidos na Faixa de Gaza desde o ataque de 7 de outubro de 2023. Desses, 20 estariam vivos e 28 mortos, cujos corpos também devem ser devolvidos. Em contrapartida, Israel se comprometeu a libertar 2.000 prisioneiros palestinos, incluindo 250 condenados à prisão perpétua por envolvimento em atentados, além de 1.700 detidos durante os dois anos de guerra, entre eles mulheres e menores de idade.

A troca será realizada em duas etapas. Na primeira, os 48 reféns israelenses serão entregues em até 72 horas após a retirada parcial das tropas israelenses de Gaza. Os prisioneiros palestinos estão sendo reagrupados em prisões como Ofer (na Cisjordânia) e Ketziot (no sul de Israel), de onde serão transferidos para Gaza, Cisjordânia ou países terceiros, como Egito e Turquia, dependendo de sua origem e grau de periculosidade. A Cruz Vermelha e uma força internacional com cerca de 200 militares norte-americanos e observadores árabes atuarão na supervisão da operação.

O acordo também prevê a retirada das tropas israelenses para uma linha pré-definida, reduzindo sua presença de 75% para cerca de 53% do território de Gaza. Essa movimentação visa facilitar o retorno de mais de 500 mil palestinos deslocados para o norte do enclave, embora o Exército de Israel tenha alertado que algumas áreas ainda são consideradas perigosas. A entrada de ajuda humanitária foi autorizada, com a expectativa de que 400 caminhões por dia levem alimentos, medicamentos e combustível para a população civil, que enfrenta uma crise humanitária severa após dois anos de conflito.

Apesar do avanço diplomático, pontos sensíveis permanecem em aberto, como o desarmamento do Hamas ? exigência de Israel que o grupo islamista rejeita ? e a definição sobre a governança futura da Faixa de Gaza. O Hamas insiste que só aceitará discutir o desarmamento após o reconhecimento de um Estado palestino soberano com capital em Jerusalém Oriental. A comunidade internacional acompanha com cautela a implementação do acordo, ciente de que as fases seguintes serão ainda mais complexas e que o sucesso da trégua dependerá da confiança mútua e da pressão contínua dos mediadores.