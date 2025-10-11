França: Macron insiste em Sébastien Lecornu como premiê, ignora críticas e aposta na continuidade em meio à crise

O presidente centrista preferiu manter um político leal no cargo de primeiro-ministro. Acusado de querer manter o controle do país a todo custo, Macron fez questão de afirmar que estava dando "carta-branca" a Sébastien Lecornu, numa tentativa de mostrar que ele teria margem de manobra na formação da nova equipe.

A decisão de Emmanuel Macron irritou seus oponentes mais ferrenhos, que acreditam que apenas a dissolução da Assembleia Nacional ou a renúncia do chefe de Estado resolveriam a crise política mais grave que a França vivenciou em décadas.

Sébastien Lecornu afirmou ter aceitado a missão "por dever" e estabeleceu dois objetivos: aprovar um orçamento antes do fim do ano e resolver os problemas cotidianos do povo francês.

Um desafio que não será fácil ? a começar pela formação do novo governo, prevista para este fim de semana. Os republicanos estão divididos quanto à participação, e o Partido Horizontes, do também ex-premiê e aliado de Macron, Édouard Philippe, também hesita. O campo da coalizão governamental, portanto, está rachado.

Lições do fracasso anterior

Sébastien Lecornu deverá, no entanto, aprender com seu fracasso anterior. Na quarta-feira (9), ele afirmou que o próximo governo deve estar desconectado das ambições presidenciais e, portanto, deve excluir aqueles que já miram as eleições de 2027.