Iniciativas cidadãs incentivam imigrantes brasileiros a votarem nas eleições municipais em Portugal

Moradia e integração

Apesar do crescimento da retórica anti-imigração em Portugal e do avanço do partido da direita radical Chega nos últimos anos, a questão da moradia despontou como o tema central entre os brasileiros na campanha das eleições autárquicas. "Essa tem sido uma crescente preocupação da comunidade imigrante, seja porque não consegue arrendar as casas ou por questões de dificuldades de acesso à habitação pela própria discriminação, racismo e xenofobia, que já é uma barreira adicional a toda essa crise que atinge a todas as pessoas independentemente da nacionalidade", aponta.

Por outro lado, segundo ela, as recentes mudanças nas políticas portuguesas de imigração não ficaram de fora dos debates, embora a principal preocupação gire em torno de outra questão. "Pensamos muito em qual vai ser o papel dos municípios na criação de políticas para a integração de pessoas imigrantes, para, por exemplo, o aprendizado da língua portuguesa, porque cada vez mais a imigração é diversa no país, além da prevenção e da conscientização sobre racismo, xenofobia e do discurso de ódio", diz.

O candidato Maycon Santos concorda: "a principal preocupação da comunidade brasileira é ter a situação regularizada". "É uma vulnerabilidade enorme a pessoa ter todos os requisitos legais, apresentar à administração pública, e ficar meses ou anos a aguardar uma resposta", salienta.

Por isso, para ele, é primordial que o Estado funcione para todos e de forma igualitária. "A comunidade imigrante tem contribuído imensamente para a seguridade social e, portanto, para a Previdência da população idosa portuguesa. É fundamental conseguir conscientizar as pessoas que os imigrantes não estão aqui apenas para trabalhar e merecem ser tratados de forma justa", defende.

Segundo a imprensa portuguesa, o grande duelo das eleições municipais ocorrerá entre o Partido Social Democrata, de centro-direita e o Partido Socialista, de centro-esquerda. Os primeiros resultados devem ser divulgados na noite de domingo.