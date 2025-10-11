Jornais europeus veem Macron isolado em 'caos político' e falam em 'fim de era' e 'comédia de mau gosto'

Ignorando críticas generalizadas ? inclusive dentro de sua própria base ?, Macron anunciou na noite de sexta-feira a volta de seu fiel escudeiro a Matignon, sede do governo francês. Lecornu, que havia deixado o cargo apenas 14 horas depois de formar um governo que desagradou a direita, retorna agora sob risco de enfrentar uma moção de censura antes mesmo de anunciar sua nova equipe ministerial.

Fim do "macronismo"

Para o Financial Times, esse novo capítulo marca o fim do "macronismo". "Após uma semana de caos, está cada vez mais claro que a experiência quase decenal da França com a política centrista e rebelde de Macron está chegando ao fim", escreveu o jornal britânico. A popularidade do presidente francês está em queda livre.

O espanhol El País fala em "clima de fim de era" e descreve Macron como "um líder completamente isolado, rejeitado por parte do próprio partido, preso em uma espiral delirante de decadência". O jornal acrescenta: "O brilhante tecnocrata, o reformista sem partido, o filósofo e banqueiro que virou presidente está ultrapassado. Ele resiste, se agarra ao poder. Nada mais."

Esse novo episódio é mais uma réplica do "terremoto político" iniciado com a dissolução da Assembleia Nacional em 2024, que resultou em um parlamento sem maioria clara, dividido entre três blocos: esquerda, centro-direita e extrema direita. Desde então, a França já teve quatro primeiros-ministros em apenas um ano e meio.

Aos 39 anos, Lecornu, ex-ministro da Defesa, justificou seu retorno dizendo que o faz "por dever". Mas a tarefa é ingrata: dois nomes fortes da direita, que integraram o governo anterior, já recusaram participar da nova equipe.