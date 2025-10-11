Maduro ordena novos exercícios militares após Nobel da Paz concedido a opositora venezuelana

Embora o governo norte-americano afirme que a presença militar tem fins de segurança regional, Caracas vê a movimentação como uma ameaça direta à sua soberania. Durante uma reunião de emergência no Conselho de Segurança da ONU, representantes venezuelanos alegaram que os EUA estariam preparando ações ofensivas "a curto prazo".

A concessão do Nobel à opositora María Corina Machado adicionou um novo elemento à crise. A líder do partido Vente Venezuela, que atualmente vive na clandestinidade, foi reconhecida pelo Comitê Nobel por sua "coragem cívica" diante da repressão política. No entanto, sua proximidade com o ex-presidente Donald Trump, a quem dedicou o prêmio, gerou reações mistas dentro e fora da Venezuela.

Trump, que retornou à presidência dos EUA em janeiro, afirmou ter conversado com Machado após o anúncio do prêmio e relatou que ela teria dito que aceitava o Nobel "em sua homenagem". O ex-presidente, que há anos reivindica para si o mérito por iniciativas de paz internacionais, voltou a criticar o Comitê Nobel por não tê-lo premiado, acusando-o de agir por motivações políticas.

A aliança entre Machado e Trump, embora vista por alguns como estratégica, também levanta questionamentos sobre a autonomia da oposição venezuelana e os riscos de uma excessiva dependência de atores externos. Analistas alertam que a politização do Nobel pode comprometer sua legitimidade como símbolo de paz e diálogo, especialmente em um cenário de crescente militarização e polarização.

O governo Maduro, por sua vez, mantém sua retórica de resistência e denuncia o que chama de "ingerência estrangeira". O ministro da Defesa, Vladimir Padrino López, afirmou que o país está preparado para "defender sua soberania em todos os cenários possíveis".

Enquanto isso, a população venezuelana segue enfrentando uma crise humanitária prolongada, com inflação elevada, escassez de alimentos e serviços públicos colapsados. A disputa entre governo e oposição, agora amplificada por fatores internacionais, continua sem perspectivas claras de resolução.