Revista francesa destaca avanço do câncer em pessoas jovens e especialista aponta causas ambientais

A revista também traz uma entrevista com Elie Rassy, médico responsável pelo programa de pesquisa do hospital de referência no tratamento do câncer na França, Gustave Roussy. Ele estuda as causas que favorecem o aparecimento da doença em pessoas na faixa dos 30 anos.

O programa tem ainda o objetivo de desenvolver estratégias de prevenção e tratamentos personalizados. Isso porque, nessa faixa etária, como explica o especialista, os cânceres tendem a ser mais agressivos e menos sensíveis à medicação.

O contexto de vida também é diferente: trata-se de "um momento em que construímos uma carreira, um percurso acadêmico ou pensamos em formar uma família", diz Rassy. Além disso, o câncer nessa etapa costuma ser diagnosticado, na maioria dos casos, em estágio avançado, já que não há exames obrigatórios nessa idade ? com exceção do de colo do útero.

O British Medical Journal, citado pela Nouvel Obs, aponta um aumento de 79,1% no número de casos entre pessoas com menos de 50 anos, bem como de 27,7% nas mortes. O meio-campista do Bahia Éverton Ribeiro, que revelou nesta semana ter sido diagnosticado com câncer de tireoide, é um exemplo recente.

Causas ambientais

Rassy observa que nossos hábitos mudaram muito nos últimos 40 anos. "As hipóteses [para explicar o aumento dos casos] apontam para modificações no expossoma ? o conjunto de fatores ambientais aos quais uma pessoa é exposta ao longo da vida: o ar que respira, os alimentos que consome, os produtos químicos, os micróbios, o estresse", destaca.