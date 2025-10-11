'Só quero que essa dor acabe': sobrevivente do 7 de outubro se suicida após perder companheira e melhor amigo

"Não aguento mais essa dor, estou queimando por dentro [...] Só quero que essa dor acabe", escreveu Roei Shalev em seu perfil no Instagram, poucas horas antes de tirar a própria vida.

Durante o ataque, Roei, Mapal e Hili tentaram se esconder sob carros, mas apenas ele sobreviveu, ferido. Duas semanas depois, sua mãe também cometeu suicídio, devastada pela morte da nora e pelo sofrimento do filho.

O corpo de Roei Shalev foi encontrado carbonizado dentro de um carro incendiado ao norte de Tel Aviv, na noite de sexta-feira (10), poucas horas após o início de um novo cessar-fogo entre Israel e o Hamas. A tragédia pessoal de Roei se soma ao trauma coletivo deixado pelo ataque de 7 de outubro, que matou 1.219 pessoas em Israel, a maioria civis, segundo dados oficiais.

A comoção foi amplificada por lideranças políticas da oposição, que, ao contrário da maioria dos membros da coalizão governista, continuaram ativos nas redes sociais durante o shabat. Muitos prestaram homenagens a Roei e cobraram do governo uma resposta mais efetiva para o cuidado com os sobreviventes do massacre.

Assistência psicológica aos sobreviventes

A notícia da morte de Roei reacendeu o debate sobre a assistência psicológica oferecida aos sobreviventes do 7 de outubro. Políticos da oposição, que mantêm atividade nas redes sociais mesmo durante o shabat, prestaram homenagens e cobraram ações concretas do governo.