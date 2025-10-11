Ultradireita polonesa leva multidões às ruas contra imigração e desafia pacto europeu obrigatório de asilo

O protesto começou às 14h (9h de Brasília), na Praça do Castelo, no centro histórico da capital polonesa, sob chuva persistente. Muitos manifestantes vieram de outras regiões do país em ônibus fretados, carregando bandeiras azuis e brancas ou com o símbolo da águia branca, emblema nacional da Polônia.

"Vejo o que está acontecendo no Ocidente. Tenho dois filhos na Alemanha e percebo o perigo que isso representa para a identidade alemã. Os alemães já se sentem minoria no próprio país", disse Wieslawa Najdek, aposentada de 64 anos, à AFPTV.

Pesquisas de opinião indicam que a maioria dos poloneses defende o endurecimento das políticas migratórias e demonstra crescente rejeição aos refugiados ucranianos ? mesmo entre eleitores da coalizão governista pró-União Europeia, liderada pelo primeiro-ministro Donald Tusk.

A Polônia vive atualmente uma situação de coabitação política: o presidente Nawrocki, eleito no último verão do hemisfério norte, derrotou o prefeito de Varsóvia, Rafal Trzaskowski, candidato da coalizão centrista. Desde então, o presidente e o governo divergem em temas como política externa, apoio à Ucrânia e reformas institucionais ? estas últimas criticadas por Bruxelas como contrárias aos princípios democráticos.

No centro da disputa está o Pacto Migratório Europeu, aprovado em 2024, que prevê a redistribuição de dezenas de milhares de migrantes entre os países da UE. A Polônia e a Hungria votaram contra. Nawrocki enviou nesta semana uma carta à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmando que seu país já fez sua parte ao acolher cerca de um milhão de refugiados ucranianos desde a invasão russa de 2022.

"A esmagadora maioria dos poloneses, de todos os espectros políticos, se opõe à realocação forçada de migrantes para a Polônia", escreveu o presidente. "Não aceitarei a implementação do Pacto sobre Migração e Asilo em nosso país."