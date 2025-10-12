'A escrita foi meu caminho de cura', diz Lázaro Ramos em Portugal

Em 2024, ele decidiu se dedicar mais à literatura. Seus livros começam a ser traduzidos para o inglês, espanhol e francês - e Lisboa foi escolhida como ponto de partida dessa nova fase.

"Achei que o lugar ideal era vir para Lisboa. É um país de língua portuguesa, e de alguma maneira a CPLP passa por aqui. Estou compartilhando dez livros - para crianças, adolescentes e adultos - que falam de cinema, autoestima, tecnologia e história negra. Quero aproximar mais gente da literatura."

Inspirações

As inspirações de Lázaro vêm de uma mistura de memórias e observações do presente.

"Costumo dizer que os primeiros livros infantis eu escrevi para a criança que eu fui. Porque na minha infância, eu não tive acesso a livros com personagens que me representassem, com o meu modo de ver o mundo."

Com a chegada dos filhos, os temas se ampliaram.