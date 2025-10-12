Depois da Coreia do Sul, Brasil pega o Japão para confirmar evolução e acirra disputa por vagas no elenco

Vinicius Júnior, Rodrygo, Estevão e Matheus Cunha foram escalados na frente e tiveram boa atuação diante dos sul-coreanos. O setor ofensivo ainda tem peças importantes que estão nesta convocação para as duas partidas na Ásia e começaram na reserva, como Richarlison e Gabriel Martinelli. Ausente agora por lesão, Raphinha também é um nome forte, que foi titular várias vezes recentemente. O ataque ainda pode contar com Neymar, que apesar de estar longe da seleção há dois anos por causa de contusões, é um atleta sempre cogitado, mas vem perdendo espaço.

Rodrygo, que voltou à seleção agora nestes amistosos na Ásia depois de ficar fora nas duas últimas convocações, falou sobre a concorrência para estar no Mundial.

"É normal, a seleção brasileira tem muitos jogadores de qualidade, tem muita gente que não entrou no jogo hoje, tem muita gente que não foi convocada. Então, é normal, a seleção brasileira tem sempre muitos grandes jogadores", pondera Rodrygo.

O jogador do Real Madrid também falou sobre o recado que a seleção brasileira mostra ao mundo após uma vitória convincente, depois de um ciclo complicado para a Copa, com troca de treinadores e resultados ruins.

"Eu acho que o Brasil sempre está aí, independente da fase que vive, a gente sabe que não é o nosso melhor momento. Mas a gente está todo o tempo tentando recuperar isso, tentando trazer de volta esse temor que todo mundo tem do Brasil. Acho que, passo a passo, a gente está num bom caminho, é seguir tentando encontrar nossa melhor versão como foi hoje, que vai dar tudo certo", completou Rodrygo.

Vinícius Júnior chegou a ser criticado por não render na seleção o mesmo que rendia no Real Madrid. Agora com o seu antigo treinador no clube espanhol no comando da equipe nacional, mesmo em pouco tempo, os números mostram sua boa fase. Em três jogos com Ancelotti no Brasil, o camisa sete fez dois gols e deu uma assistência, se mostrando muito mais participativo em campo. Após a vitória em Seul, Vini Júnior elogiou Ancelotti e destacou a boa relação entre eles.