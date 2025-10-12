Gaza vive terceiro dia de trégua às vésperas da cúpula de paz e aguardada troca de prisioneiros

A Faixa de Gaza viveu o terceiro dia do cessar-fogo neste domingo (12), véspera da cúpula internacional que busca abrir um caminho para a paz após dois anos de guerra no enclave. O encontro para selar o acordo vai acontecer nesta segunda-feira (13) na cidade egípcia de Sharm el-Sheikh, com a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do presidente do Egito, Abdel Fatah al Sisi, e de líderes de mais de 20 países.

Além do acordo, também está prevista uma troca de reféns e prisioneiros no mesmo dia. A libertação é esperada para acontecer "na manhã de segunda-feira", disse uma porta-voz israelense, antes da "cúpula de paz".

Antes do encontro, Trump fará uma visita de algumas horas a Israel. Neste domingo, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, celebrou os avanços nas negociações, mas alertou que "a luta não acabou".