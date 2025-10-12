Israel promete eliminar túneis do Hamas após entrega de reféns

Certos túneis ligam Gaza ao Egito e foram utilizados, principalmente, para o contrabando de armas. O Egito tentou eliminá-los, sem ter muito sucesso. Esta rede provavelmente foi usada pelo Hamas para importar armas para o ataque do 7 de outubro de 2023, afirma Daphné Richemond-Barack, professora do Instituto Internacional de Contra-terrorismo da Universidade de Reichman, em Tel Aviv. "O Hamas se beneficiou de todo este know-how obtido na Síria, no Iraque e pode haver influência do Irã", completa a especialista em conflitos em ambiente urbano, em entrevista à RFI.

O ministro da Defesa de Israel também afirmou que a destruição dos túneis fará parte do processo de "desmilitarização" do Hamas, previsto no plano elaborado pelo presidente americano Donald Trump, cuja segunda fase ainda não foi negociada.

Um alto dirigente do Hamas alertou, no sábado, que as negociações sobre esse ponto serão "difíceis". Hossam Badran, membro do gabinete político do grupo, declarou que está "fora de questão" o desarmamento do movimento islâmico.

O Hamas já discutiu, em diferentes ocasiões, um desmantelamento gradual de seu arsenal até 2025 — incluindo a interrupção da produção de foguetes e a destruição de túneis que levam a Israel ?, mas sempre condicionado à implementação de um plano político que leve ao fim do conflito israelense-palestino.

Considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos, Israel e União Europeia, o Hamas reafirma que, na ausência de uma força armada palestina, mantém o "direito de resistir à ocupação israelense".

(Com AFP)