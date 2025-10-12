Lula chega a Roma para primeiro encontro com papa Leão XIV, com COP30 em pauta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou neste domingo (12) a Roma acompanhado pela primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. A programação da breve viagem presidencial inclui a audiência na manhã desta segunda-feira (13) com o papa Leão XIV. O encontro está agendado para 8h15 hora local (13h15, horário de Brasília). Na parte da tarde Lula participará de eventos na FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que completa 80 anos.

Gina Marques, correspondente da RFI em Roma

Lula chegou à embaixada do Brasil, na praça Navona, um pouco antes das 11h (hora local), 6h no horário de Brasília. Entre as atividades na FAO, o presidente brasileiro estará presente na cerimônia de inauguração da sede do secretariado da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma plataforma internacional destinada a coordenar programas sociais replicáveis em diferentes países.