Madagascar: presidente denuncia 'tentativa de golpe' após grupo militar se aliar a manifestantes

A crise politica em Madagascar, que se agravou nos últimos dias, ganha novos desdobramentos neste domingo (12). O presidente Andry Rajoelina afirmou que estava ocorrendo uma "tentativa ilegal de tomada do poder pela força", após a adesão de um contingente de soldados a milhares de manifestantes antigoverno na capital, Antananarivo. Diante do cenário de instabilidade, a companhia aérea Air France suspendeu seus voos para a região.

"A Presidência da República deseja informar à nação e à comunidade internacional que uma tentativa de tomada de poder ilegal e pela força, contrária à Constituição e aos princípios democráticos, está em andamento em território nacional (...) O diálogo é a única forma de resposta e a única solução para a crise que o país enfrenta atualmente", declarou Rajoelina em um comunicado.

Ainda neste domingo, um grupo do exército de Madagascar anunciou que havia assumido o controle das Forças Armadas do país, logo após o presidente Andry Rajoelina denunciar a "tentativa ilegal de tomada do poder".