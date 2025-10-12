Retomada da guerra comercial: China reage às tarifas de 100% anunciadas por Trump

"A declaração dos EUA é um exemplo típico de 'duplo padrão'", afirmou um porta-voz do Ministério do Comércio chinês, em comunicado publicado online.

A China é o maior produtor mundial de terras raras, e Washington já acusou o país de explorar essa posição dominante. Os novos controles anunciados por Pequim, na quinta-feira (9), dizem respeito à exportação de tecnologias relacionadas à extração e produção desses materiais, segundo o ministério.

"Uma verdadeira surpresa" para Donald Trump, que declarou, na sexta-feira, não ter mais "nenhum motivo" para se reunir com o líder chinês Xi Jinping na cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), marcada para o fim do mês na Coreia do Sul — encontro que ele próprio havia anunciado em setembro.

Efeito cumulativo

A tarifa anunciada por Trump se soma aos 30% já aplicados a todos os produtos chineses desde maio, além das taxas vigentes para setores específicos como aço, alumínio, cobre, produtos farmacêuticos e móveis, conforme detalhou um funcionário da Casa Branca na semana passada.

"As ações de Washington prejudicam seriamente os interesses da China e minam (...) o ambiente para discussões econômicas e comerciais entre os dois lados", declarou o Ministério do Comércio chinês neste domingo. "Ameaçar constantemente com tarifas altas não é a abordagem correta para cooperar com a China", acrescentou.