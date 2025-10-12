Zelensky afirma que Rússia "aproveita" desvio de foco da guerra na Ucrânia para intensificar ataques

Nos últimos dias, o líder ucraniano também conversou duas vezes o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, buscando eventuais avanços, já que as negociações de paz parecem estar estagnadas.

"A Rússia está se aproveitando da situação atual - o fato de que o Oriente Médio e os problemas internos de cada país estão atraindo a máxima atenção. Os ataques russos se tornaram ainda piores", argumenta Zelensky.

O apelo de Volodymyr Zelensky aos seus aliados ocorre em um momento em que a Rússia intensificou seus ataques noturnos com drones e mísseis contra a Ucrânia, visando particularmente o sistema energético do país com a aproximação do inverno. Segundo Zelensky, na última semana, "mais de 3.100 drones, 92 mísseis e cerca de 1.360 bombas planadoras foram usados ??contra a Ucrânia".

Na sexta-feira (10), um dos maiores ataques russos ao sistema energético da Ucrânia deixou grande parte da capital, Kiev, e nove outras regiões no escuro. No sábado (11), várias partes da região sul de Odessa ficaram sem energia elétrica.

A possibilidade de entrega de mísseis Tomahawk de longo alcance dos EUA foi recentemente levantada por autoridades americanas, provocando a ira de Moscou. O presidente ucraniano não especificou no comunicado deste domingo se havia solicitado esses mísseis.

"Vemos e ouvimos que a Rússia teme que os americanos nos forneçam Tomahawks, o que é um sinal de que tal pressão pode ser benéfica para a paz (...) Abordamos todos os aspectos da situação: a defesa do nosso país, o fortalecimento das nossas capacidades ? em defesa aérea, resiliência e capacidades de longo alcance", relatou Zelensky em seu perfil no X, após conversa telefônica com Donald Trump neste domingo.