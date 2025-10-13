'A fome é uma escolha política', afirma Lula em artigo de opinião publicado no jornal Libération

O presidente brasileiro critica o aumento dos gastos militares pelas nações ricas desde o fim da Guerra Fria. Ao mesmo tempo, essas potências não cumprem seus compromissos de investir no desenvolvimento dos países pobres. Ele observa que, além da guerra e da fome ? que se alimentam mutuamente ?, o mundo também enfrenta a emergência climática, e que os mecanismos de cooperação internacional criados após a Segunda Guerra Mundial não estão preparados para os desafios atuais.

Taxação dos super-ricos

Por isso, Lula volta a pedir uma reforma na governança global, com fortalecimento do multilateralismo, investimentos sustentáveis e justiça fiscal ? incluindo a taxação dos super-ricos, proposta que o Brasil conseguiu incluir na declaração final do G20.

Também no G20, o país propôs a criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que já conta com 200 participantes, com o objetivo de mobilizar recursos e ações concretas.

Lula elenca os sucessos de sua política, que retirou 26,5 milhões de pessoas da fome desde 2023. Com isso, o Brasil saiu novamente do Mapa da Fome da FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura) e alcançou os menores índices de desemprego e desigualdade de renda da história recente. "Esses resultados mostram que uma ação determinada do Estado pode vencer o flagelo da fome", escreve.

Ao reforçar que o combate à fome, à pobreza e à crise climática devem andar juntos, ele antecipa que a COP30, que será realizada na Amazônia, será uma oportunidade para unir essas causas em uma declaração global.