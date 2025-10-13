'Antissemitismo e jihadismo fracassaram', diz Trump no Parlamento de Israel após cessar-fogo em Gaza

Após o sucesso do plano que resultou no cessar-fogo entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza e no retorno dos reféns ao país, o presidente norte-americano, Donald Trump, foi aplaudido de pé pelos deputados israelenses no Parlamento de Israel nesta segunda-feira (13), onde fez um discurso. Ele foi brevemente interrompido por dois deputados de esquerda, que pediram o reconhecimento do Estado da Palestina e foram expulsos do local. Para o premiê Benjamin Netanyahu, "Trump é o melhor amigo que Israel já teve na Casa Branca".

Trump foi recebido com uma longa salva de palmas pelos parlamentares israelenses.

"Deveria ficar claro para todos na região que décadas de terrorismo, extremismo, jihadismo e antissemitismo fracassaram. Não funcionaram. Foram um desastre. Só causaram mortes e se voltaram contra seus próprios autores", disse o líder norte-americano em seu discurso.