Após devolução de reféns, Israel inicia liberação de prisioneiros palestinos na Cisjordânia

Centenas de pessoas receberam os detentos, libertados com base no acordo mediado pelos Estados Unidos e proposto por Donald Trump, que prevê a soltura de 250 pessoas detidas por razões de segurança e de cerca de 2.000 prisioneiros no total. Entre eles, estão condenados por atentados contra israelenses, além de 1.700 palestinos presos em Gaza desde o início da guerra.

"Israel proíbe os encontros, as comemorações, as recepções", afirmou Alaa Bani Odeh, que foi ao local para reencontrar o filho de 20 anos, preso há quatro. Ex-prisioneiros e familiares disseram que pretendem apenas voltar para casa e passar as próximas horas em família.

"Os prisioneiros vivem de esperança... Voltar para casa, para nossa terra, vale mais que todo o ouro do mundo", disse Samer al-Halabiyeh, recém-libertado. "Agora só quero viver minha vida."

A maioria dos libertados recusou entrevistas, dizendo que foram orientados a não se manifestar antes da soltura. No sul da Faixa de Gaza, em Khan Younes, uma multidão aguardava desde a manhã nas proximidades do hospital Nasser. No início da tarde, os detentos libertados ainda não haviam chegado.

Quais prisioneiros foram excluídos da lista?

Segundo o jornal The Times of Israel, personalidades importantes exigidas pelo Hamas, como Marwan Barghouti, foram excluídas da lista. Onze condenados ligados ao Fatah foram incluídos na troca de última hora.