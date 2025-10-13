Duo in Uno, formado por violonista brasileiro e saxofonista italiana, lança primeiro álbum em Paris

O álbum, intitulado "Nosso Canto", reúne nove composições de nomes como Egberto Gismonti, Baden Powell, Edu Lobo, Chico Buarque, Hermeto Pascoal, Paulinho da Viola, entre outros.

"Essa é uma longa história de parceria, de música e de vida juntos", diz José Ferreira. "Somos um casal, eu e a Giulia, há 14 anos, e temos muita experiência, muitas aventuras", completa. "Neste álbum, fazemos um painel amplo de todas as músicas que adoramos ? grandes influências da nossa trajetória", acrescenta. "Tem repertório para quem gosta de jazz, para quem aprecia canção, e também música puramente instrumental", resume.

Encontro em Paris

Giulia nasceu em Trento, na Itália, em uma família apaixonada por música. Começou a tocar saxofone aos oito anos de idade, antes de ingressar no Conservatório e aprofundar sua formação com artistas internacionais como Federico Mondelci, Fabrizio Mancuso e Jean-Denis Michat.

Em 2012, movida pelo desejo de aperfeiçoar sua arte, mudou-se para Paris para estudar. Na capital francesa, teve a oportunidade de colaborar com diversos artistas, entre eles o violonista brasileiro José Ferreira ? um encontro marcante que deu origem ao Duo in Uno.

"Logo depois conheci o José, que me apresentou à música brasileira. Antes, eu conhecia a bossa nova, mas não muito da música instrumental", conta. "Começamos a tocar juntos e a frequentar lugares onde se toca música brasileira, como rodas de choro e de samba", completa.