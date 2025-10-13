Em Roma, Lula critica Netanyahu, despreza Zambelli e defende combate à fome

O presidente, no entanto, disse estar "feliz" com o acordo, independentemente de ser "final ou não". "É um começo muito promissor. O fato de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter ido a Israel, discursado no Parlamento e falado é um sinal muito importante", apontou. Lula concluiu expressando sua esperança de que "aqueles que apoiaram Israel em sua postura violenta agora contribuam para alcançar uma paz definitiva. Acho que todos ficarão felizes, especialmente o povo palestino e o povo judeu."

"Nem me lembrava de que Zambelli estava na Itália"

Ao ser questionado sobre o destino da deputada brasileira Carla Zambelli, presa na Itália e aguardando extradição, Lula ironizou, dizendo que "nem me lembrava de que ela estava na Itália".

"Eu nem lembrava do nome dela. Se vocês não tivessem me perguntado, eu nem saberia que ela estava aqui", reagiu Lula durante a coletiva de imprensa. "Para mim, [Zambelli] é uma pessoa que não merece o respeito daqueles que amam a democracia", continuou o presidente brasileiro.

Por fim, Lula enfatizou que a parlamentar, atualmente detida no presídio de Rebibbia, em Roma, "vai pagar pelo erro que cometeu", seja na Itália ou no Brasil. "É uma questão de justiça que não me diz respeito", concluiu o chefe de Estado.

"É preciso colocar os pobres no orçamento"

Lula também fez um discurso na sessão de abertura do Fórum Mundial da Alimentação da FAO. O evento marca os 80 anos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura.