Francês vencedor do Nobel de Economia alerta: 'UE não pode ficar atrás da China e dos EUA'

Já Aghion e Howitt exploraram o conceito de "destruição criativa", que descreve o processo em que um produto novo e superior chega ao mercado, levando empresas que oferecem versões ultrapassadas a perder espaço, segundo o Comitê Nobel.

"O trabalho dos laureados nos lembra que o progresso não é garantido. Pelo contrário, a sociedade deve permanecer vigilante quanto aos fatores que geram e sustentam o crescimento econômico ? como a inovação científica, a destruição criativa e uma sociedade aberta à mudança", declarou Kerstin Enflo, professora de história econômica e membro do Comitê Nobel, durante a cerimônia de anúncio.

Os vencedores receberão um prêmio de 11 milhões de coroas suecas (cerca de um milhão de euros), a ser dividido entre eles.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Joel Mokyr, Philippe Aghion and Peter Howitt "for having explained innovation-driven economic growth" with one half to Mokyr... pic.twitter.com/ZRKq0Nz4g7 ? The Nobel Prize (@NobelPrize) October 13, 2025

Joel Mokyr e Peter Howitt são professores na Northwestern University (EUA) e na Brown University, respectivamente.

Já Philippe Aghion é professor do Collège de France e do Insead (Instituto Europeu de Administração de Empresas), em Paris, além de lecionar na London School of Economics and Political Science, no Reino Unido. "Os países europeus precisam entender que não podemos mais permitir que Estados Unidos e China assumam a liderança tecnológica", ele afirmou, ao ser contatado pelo Comitê Nobel nesta segunda-feira.