Hamas libera 20 reféns vivos na Faixa de Gaza após mais de dois anos de guerra

"Esse momento era aguardado, mas ainda estamos tristes por aqueles que não voltarão e pelos quase 2.000 mortos na guerra. São dois anos de loucura que chegam ao fim. Mas é um dia bonito, estávamos esperando por esse dia há dois anos", declarou à AFP Ronny Edry, professor de 54 anos.

Segundo o Fórum das Famílias, principal associação de parentes de reféns em Israel, os reféns fizeram chamadas de vídeo com suas famílias nesta segunda. A associação divulgou vídeos e captura de telas dos familiares de Matan Zangauker, Nimrod Cohen, e Ariel e David Cunio, enquanto aguardavam a libertação pela manhã, no 738º dia de cativeiro na Faixa de Gaza.

Segundo a associação, a luta "não estará encerrada" enquanto todos os reféns e os corpos dos reféns não retornarem a Israel. O Hamas e Jihad Islâmica haviam compartilhado, nos últimos dois anos, apenas fotos e vídeos encenados de alguns reféns.

De acordo com o Exército israelense, os cadáveres dos outros reféns não devem ser entregues nesta segunda. De acordo com a porta-voz do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, um "organismo internacional", previsto no plano americano, deverá ajudar a localizar os corpos dos reféns mortos que não forem entregues nesta segunda-feira.

Reações

Para o presidente francês Emmanuel Macron, após o acordo e a liberação dos reféns, "a paz se torna possível para Israel, para Gaza e para a região". Macron afirmou que a França desempenhará um "papel especial" na futura governança de Gaza "ao lado" da Autoridade Palestina e destacou a importância da representação dos palestinos nesse processo.