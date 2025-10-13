Partido Chega vence em três cidades e marca estreia da extrema direita nas prefeituras portuguesas

A legenda de extrema direita Chega ("Basta"), fundada em 2019, conquistou neste domingo (12) suas primeiras prefeituras em Portugal, marcando um avanço simbólico no cenário político local. A legenda liderada por André Ventura venceu em três municípios: Albufeira, estância balneária no Algarve (sul); Entroncamento, no distrito de Santarém (centro); e São Vicente, pequena comuna rural na ilha da Madeira.

Apesar do feito inédito, o desempenho ficou aquém das expectativas. O Chega obteve 11,9% dos votos em todo o país ? um crescimento expressivo em relação aos 4,2% registrados nas eleições locais de 2021 ?, mas longe de repetir o resultado das legislativas de maio, quando se tornou a principal força de oposição no Parlamento com 18% dos votos e ficou em primeiro lugar em cerca de 60 municípios.

"Sempre disse que não há partidos de poder que não estejam implantados localmente. Hoje demos esse primeiro passo, mas ainda estamos longe dos objetivos que estabelecemos", reconheceu Ventura após a divulgação dos resultados.