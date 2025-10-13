'Rússia está brincando com a guerra', diz chefe da diplomacia da UE

Desde o fim do verão, drones foram vistos em vários países da UE, incluindo Polônia, Romênia, Dinamarca e Alemanha. Nos dias 22 e 25 de setembro, o governo dinamarquês observou o sobrevoo de vários locais sensíveis, como aeroportos e bases militares, e acusou abertamente a Rússia.

Moscou já havia sido acusada de estar por trás da incursão de cerca de 20 drones no céu polonês no início de setembro. Além disso, três aviões de combate russos foram flagrados no espaço aéreo da Estônia por 12 minutos em 19 de setembro, segundo Tallinn. Já a Alemanha foi alvo de sobrevoos de drones, sabotagens e campanhas de desinformação e influência.

Em Kiev, a chefe da diplomacia discute com as autoridades o apoio financeiro e militar da UE e a segurança do sistema energético ucraniano, prejudicado nas últimas semanas pelo aumento dos ataques noturnos russos.

"O inimigo busca afetar o estado de espírito e o humor da população atacando as infraestruturas energéticas. Estamos plenamente conscientes disso", declarou o ministro ucraniano. Ele pediu proteção reforçada das infraestruturas do país com a ajuda dos aliados da Ucrânia, que tem reivindicado sistemas adicionais de defesa antiaérea.

O Ministério da Energia da Ucrânia anunciou nesta segunda cortes de eletricidade em pelo menos sete regiões no norte, leste, centro e sul do país, após ataques russos contra a rede energética.

"Rússia não se esqueceu da Guerra Fria"

Os serviços secretos alemães alertaram nesta segunda-feira que a Rússia estaria "preparada para entrar em conflito militar direto com a Otan". A ameaça poderia se concretizar antes de 2029. "Em Moscou, acredita-se haver chances realistas de expandir sua zona de influência para o oeste e tornar a Europa, economicamente muito mais poderosa, dependente da Rússia", declarou Martin Jäger, presidente do Serviço Federal de Inteligência (BND), durante audiência na comissão de controle parlamentar, no Bundestag, em Berlim.