Sarkozy: ex-presidente começa a cumprir pena em prisão de Paris em 21 de outubro

Procurados anteriormente pela AFP, nem o advogado de Sarkozy, Christophe Ingrain, nem o PNF quiseram comentar sobre a data e o local de sua prisão ? um fato inédito na história da República Francesa.

Convocado pelo PNF, Sarkozy chegou ao tribunal judicial de Paris por volta das 13h45 (8h45 em Brasília) em um carro com vidros escurecidos, e saiu pouco antes das 14h30 (9h30 GMT) sem fazer declarações, conforme relataram jornalistas da AFP.

Em 25 de setembro, o tribunal correcional de Paris o declarou culpado de associação criminosa por ter permitido que seus colaboradores mais próximos buscassem apoio financeiro junto à Líbia de Muammar Kadhafi para sua campanha presidencial vitoriosa de 2007. Ele foi condenado a cinco anos de prisão em regime fechado.

Apesar de ter recorrido da sentença, Sarkozy, de 70 anos, será detido devido ao mandado de prisão com efeito diferido e "execução provisória" emitido contra ele. O tribunal justificou a medida pela "gravidade excepcional dos fatos", cometidos por um político que aspirava à mais alta função da República.

Ao contrário dos outros dois condenados com mandado de prisão nesse processo ? o intermediário Alexandre Djouhri e o banqueiro Wahib Nacer ? Sarkozy, que sempre respondeu às convocações da Justiça, recebeu um prazo para organizar seus compromissos profissionais antes da prisão.

"Brinde de despedida"

Assim que entrar na prisão, a defesa de Sarkozy poderá apresentar um pedido de liberdade à Corte de Apelação, que terá até dois meses para decidir. Em caso de rejeição, ele poderá apresentar novos pedidos.